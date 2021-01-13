صيانة “كهرباء غوط الر يح” في غريان

خضع خط “11 ك.ف” في محطة كهرباء “غوط الريح” قرب مدينة غريان الواصل لمسافة 3 كم – إلى بعض المزارع في مشروع “خشيرة” الزراعي- لصيانة شملت شد الأسلاك الكهربائية قام بها فريق عمل الشركة العامة للكهرباء.

وأفادت الشركة عبر منصتها الإعلامية أن هذا الخط قد ( تعرض للسرقة من قبل بعض الخارجين عن القانون، إلا أن “رجال الكهرباء” كانوا في الموعد وقاموا بترجيع الخط )..وجاري العمل من قبل فرقة الصيانة الكهربائية بقسم التشغيل والصيانة بدائرة توزيع جنوب غريان التابعة لإدارة توزيع غريان – من أجل ترجيع بقية الأسلاك المسروقة .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة تضافر كل الجهود للحد من هذه الاعتداءات ووضع حد لها للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة العامة – حسب بيان للشركة .

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