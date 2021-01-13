نورلاند: اجتماع جنيف فرصة لتشكيل الحكومة الجديدة

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لديهم التفويض في اجتماعهم بجنيف هذا الأسبوع، لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب لإنهاء الأزمة .

وأوضح نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن اللجنة لديها الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري .

وأشار نورلاند، في تغريدة أخرى، إلى أن الاجتماع يأتي في ظل منعطف حاسم في العملية السياسية، مبينا أعضاء اللجنة لديهم القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية.

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