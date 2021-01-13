تكتل فزان يطالب بتعيين ممثلين عن الجنوب في اللجنة المالية الموحدة

طالب تكتل فزان النيابي، بوجود ممثلين عن الجنوب في اللجنة المالية الموحدة للعام المالي 2021، التى تم الاتفاق على تشكليها في اجتماع البريقة بين وزير ي المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة . وأوضح التكتل، في بيان له، أنه يرحب بما تم التوصل إليه في اجتماع البريقة، مضيفا أنه ومن باب انعدام الثقة والخدمات من هاتين الحكومتين خلال السنوات الماضية بهضم حقوق الجنوب في التنمية، و التصريحات بالوعود الزائفة والكاذبة، ولا يوجد أي دعم إلا عن طريق المنظمات الدولية، لذلك يطالب بممثلين عن الجنوب في اللجنة من مدراء للمراقبات المالية في البلديات للمشاركة في وضع الميزانية الموحدة لضمن حقوق الجنوب .

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