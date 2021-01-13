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“داخلية الوفاق”..غرفة أمنية عليا بالتعاون مع شركة بريطانية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن جاهزية الوزارة لإنشاء “الغرفة الأمنية العليا” وسيتم افتتاحها رسمياً في 17 من شهر يناير الجاري لتكون قيادة وطنية للتنسيق الإقليمي والتنفيذ المحلي-حسب وصفه.

وأكد “باشاغا” قرب تشكيل الغرفة خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي شركة روز بارتنز المحدودة، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤن الأمنية وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية.

وقدم مسئولو شركة روز شروحاً وافية بالخصوص من خلال عرض مرئي حمل تبيان الغرض من تأسيس الغرفة، التي من أولوياتها تنفيذ مهام وزارة الداخلية وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية وأنها ستمكن الوزير من ممارسة مهام الحوكمة بالنيابة عن حكومة الوفاق الوطني ومحاسبة كافة مكونات الوزارة.

كما أشار مسئولو الشركة إلى إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة للوزارة لتسهيل عملية التواصل بين كافة مكوناتها والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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