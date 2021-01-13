ضبط المتورط في حرق ممتلكات أشقاء زوجته بطرابلس بعد معركة مع الأمن

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط المطلوب على ذمة قضية تهديد وإضرام النار في ممتلكات أشقاء زوجته، بعد معركة مع الأمن.

وقبض فريق أمني مشكل من مركز شرطة طريق المطار على الجاني بعد أعمال بحث وتقصي، حيث رصد يوم الإثنين الماضي في قرية صالح، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

ولدى محاولة القوة الأمنية الإمساك به، لاذ المتهم بالفرار، من خلال القفز على أسطح المنازل، وإطلاق النار على رجال الأمن الذين لاحقوه، حتى تمكنوا من القبض عليه ومعه سلاح ناري، وبالاستدلال منه على الوقائع المنسوبة إليه، اعترف بارتكابها.

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