«الفاضلي»: «القذافي» حازم لكنه «ظالم» ونحن في حاجة إلى الرجل الحازم العادل

رأى فتحي الفاضلي، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بصفة أكاديمي وأستاذ جامعي، أن الوطن يحتاج إلى نموذج يجمع ما بين «عدل» الملك إدريس و«حزم» الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال «الفاضلي» في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الملك ادريس عادل، لكنه غير حازم. معمر القذافي حازم لكنه ظالم. الوطن في حاجة الى الرجل الحازم العادل

تجدر الإشارة إلى أن فتحي الفاضلي، كان قد قال في منشور سابق إن “تعيين مجرمين من العهد السابق في مناصب قيادية أو سياسية يعد استفزازا للضحايا الأحياء، وأهالي الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب، أو انتهكت حقوقهم الإنسانية بسبب تقارير من تم تعويضهم”، وفقًا لكلامه.

وواصل زعمه، قائلا: “إن تعيين هؤلاء استفزاز لثورة 17 فبراير وبركان الغضب والبيان المرصوص والقوى العسكرية والمدنية الوطنية الأخرى، واستفزاز لكل من يطمح لبناء دولة العدل. واستفزاز للوطن بأكمله”، بحسب تعبيره.

وتابع، أن “الثورة قامت أصلا بسبب ممارسات هؤلاء الدموية” وفقا لمزاعمه.