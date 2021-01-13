ليبيا الان

«الفاضلي»: «القذافي» حازم لكنه «ظالم» ونحن في حاجة إلى الرجل الحازم العادل

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى فتحي الفاضلي، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بصفة أكاديمي وأستاذ جامعي، أن الوطن يحتاج إلى نموذج يجمع ما بين «عدل» الملك إدريس و«حزم» الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال «الفاضلي» في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الملك ادريس عادل، لكنه غير حازم. معمر القذافي حازم لكنه ظالم. الوطن في حاجة الى الرجل الحازم العادل

تجدر الإشارة إلى أن فتحي الفاضلي، كان قد قال في منشور سابق إن “تعيين مجرمين من العهد السابق في مناصب قيادية أو سياسية يعد استفزازا للضحايا الأحياء، وأهالي الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب، أو انتهكت حقوقهم الإنسانية بسبب تقارير من تم تعويضهم”، وفقًا لكلامه.

وواصل زعمه، قائلا: “إن تعيين هؤلاء استفزاز لثورة 17 فبراير وبركان الغضب والبيان المرصوص والقوى العسكرية والمدنية الوطنية الأخرى، واستفزاز لكل من يطمح لبناء دولة العدل. واستفزاز للوطن بأكمله”، بحسب تعبيره.

وتابع، أن “الثورة قامت أصلا بسبب ممارسات هؤلاء الدموية” وفقا لمزاعمه.

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الفاضلي القذافي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طالما انك مجدت فبراير وبرطمان العنب والبنيان المنكوش فيا غويتاه عليك مغيب عن الواقع دون ادني شك فكل من يقتنع بفبراير ثوره وبالبيان المنكوش وبرطمان العنب جيش هو انسان سفه نفسه وهي في الواقع عصابات ومافيات لت ترقي الي أسم جيش يشرف ليبيا تنظيمات ارهابيه شكلها الهاربين من السجون والمدمنين والهرابه لا جيش في ليبيا الا جيش الكرامه علي اقل هو مجاز من البرلمان ويتحلي بضبط وربط

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    • وهو افضل من الفوضويين في مليشيات الغدر والخيانه للوطن والاغتيال والنهب والترهيب

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  • أستغرب ان هناك مازال من يعتقد ان ماحدث في فبراير ثورة..؟؟؟ …نتفق علي انها أحداث و احتجاج لا بأس بذلك ..ولكن ثورة وثوار هذا كلام فارغ…لانه تم استغلال وتوظيف هذه الاحتجاجات الشبابية من قبل الخوان المفلسين والدواعش والخارجين عن القانون لقلب نظام الدولة والاستعانة بالاجنبي الذي وظفهم ودبر معهم المكيدة بقيادة القردوغان و موزه…ثوارك الاشاوس اصحاب الملايين الآن هم في فلل وشقق واستراحات في طرابلس واسطنبول ينعمون بالملايين من الاعتمادات الوهمية والسرقة والاختلاس وبقية الشعب المسكين يقف في طوابير من اجل 500 دينار…لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل …

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