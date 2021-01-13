«الصغير»: ميزانية الـ82 مليار دينار هي الأقل خلال 40 عاما لهذا السبب

أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، أن ميزانية الـ82 مليار دينار والتي تعادل بسعر الصرف الجديد 18 مليار دولار، هي أقل ميزانية في تاريخ ليبيا، خلال الـ40 سنة الماضية.

وقال الصغير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “82 مليار دينار = 18 مليار دولار. أقل ميزانية في تاريخ ليبيا خلال الأربعون سنة الماضية”.

وأضاف في منشور آخر “82 مليار. طبعا الميزانية لابد أن تكون بهذا الرقم وربما حتى أكبر، الميزانية للحكومة والحكومة تشتري الدولار من المركزي بأربعة ونص لتمويل الباب الرابع”.

وتابع “كما تشتري الحكومة جزء من الباب الثاني، لأن الموردين يرفعون أسعارهم عليها وكذلك سترتفع عليها أسعار العطاءات الباب الثالث، وكذلك الباب الاول لموظفيها في الخارج ممن يتقاضون بالعملة الصعبة”.

وعقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا بمقر شركة سرت للنفط في مدينة البريقة بين وزيري المالية بالحكومة الليبية وحكومة الوفاق امراجع غيث وفرج بومطاري، لبحث توحيد ميزانية الدولة الليبية للعام 2021.

وشهد الاجتماع حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية الأزهر كشير.

وحضر الاجتماع أيضا عدد من مدراء الإدارات بوزارتي المالية في الحكومتين.