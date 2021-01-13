مركز بنغازي الطبي يعلن تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا

أعلن مركز بنغازي الطبي، عن تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد أول من أمس الإثنين.

ونشر المركز، الإحصائية اليومية لمختبر الأحياء الجزئية لتحليل covid-19 بمركز بنغازى الطبي، موضحا أنه قام بسحب 138 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 113 منها، فيما تم تأكيد إصابة 25.

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وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن تسجيل 652 إصابة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، و992 حالة شفاء، و33 حالة وفاة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الجائحة 106 آلاف و30 حالة، منها 22 ألفا و179 حالة نشطة، و1622 وفاة، بينما تعافى 82 ألفا و229 حالة

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