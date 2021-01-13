ضبط متهم مطلوب في «جرائم جنائية خطيرة» في رقدالين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن ضبط متهم مطلوب في «جرائم جنائية خطيرة» لدي مكتب النائب العام، في مدينة رقدالين.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن دوريات مكتب التحري والقبض بفرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على «ا.ا.ع»، من مدينة رقدالين والمطلوب لدى مكتب النائب العام في جرائم جنائية خطيرة.

وبحسب البيان، اتخذت الإٕجراءات القانونية حياله وإحالته لجهة الاختصاص.

ضبط المتورط في حرق ممتلكات أشقاء زوجته بطرابلس بعد معركة مع الأمن

وفي وقت سابق أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط المطلوب على ذمة قضية تهديد وإضرام النار في ممتلكات أشقاء زوجته، بعد معركة مع الأمن.

وقبض فريق أمني مشكل من مركز شرطة طريق المطار على الجاني بعد أعمال بحث وتقصٍّ، حيث رصد يوم الإثنين الماضي في قرية صالح.

ولدى محاولة القوة الأمنية الإمساك به، لاذ المتهم بالفرار، من خلال القفز على أسطح المنازل، وإطلاق النار على رجال الأمن الذين لاحقوه، حتى تمكنوا من القبض عليه ومعه سلاح ناري، وبالاستدلال منه على الوقائع المنسوبة إليه، اعترف بارتكابها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا