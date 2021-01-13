الأمم المتحدة تدرس اقتراح مرشحا لها مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا

نيويورك 13 يناير 2021 (وال) -ذكر مصدر في مجلس الأمن الدولي، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدرس ترشيح المنسق الأممي المعني بليبيا، يان كوبيش، لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة إلى ليبيا.

وقال المصدر، في حديث لوكالة “”نوفوستي” الروسية، أمس الثلاثاء: “الأمين العام يدرس ترشيح كوبيش لمنصب المبعوث الخاص المعني بليبيا، لكنه لم يقترحه بعد رسميا على مجلس الأمن للمصادقة عليه”.

ولا يزال هذا المنصب شاغرا منذ شهر مارس 2020، حينما أعلن المبعوث الأممي السابق غسان سلامة استقالته.

ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن على مدى الصيف، من التوصل إلى اتفاق حول المرشح لتولي هذا المنصب، خاصة بسبب موقف الدول الإفريقية التي أصرت على ضرورة تعيين شخص منحدر من هذه القارة.

وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس الأمن على ترشيح المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لكنه رفض لاحقا من تولي هذا المنصب وأنهى عمله في أجهزة الأمم المتحدة يوم 31 ديسمبر 2020 لأسباب عائلية.(وال نيويورك) س خ.

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