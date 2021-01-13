طقس ليبيا لـ 3 أيام: استمرار الاجواء الباردة والمتقلبة.. ومنخفض جوي قادم يؤثر بهذه المناطق وهذا موعده

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة عن حالة الطقس في ليبيا لمدة 3 أيام، أن تستمر الأجواء الباردة والمتقلبة على غالبية مناطق الشمال، مصحوبة برياح نشطة.

وبينت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

ومن المتوقع ان تتاثر اغلب مناطق الشمال مع بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي مصحوب بتبريد مناسب على طبقات الجو العليا مع فرصة أفضل لسقوط الامطار خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس غائم جزئيا إلى كليا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة من مصراتة إلى سرت، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، خصوصا على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، وبين 10 و13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

سقوط أمطار متفرقة على غالبية المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

الطقس مغيم جزئيا، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و23 درجة مئوية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي