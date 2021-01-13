ضبط كميات كبيرة من أدوية «الصرع» منتهية الصلاحية في درنة

ضبط جهاز الحرس البلدي فرع درنة كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية «الصرع» منتهية الصلاحية.

وعثر على تلك الكميات في مجمع للنفايات داخل المدينة، حسب بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأرعاء.

وحذر البيان من التخلص من الأدوية بهذا الشكل، ما يمثل «خطورة بالغة» على حياة المواطنين، خصوصا الأطفال، الذين لا يعلمون مدى خطورة تلط الأدوية.

ولفت إلى إعداد تقارير مفصلة من قبل المفتشين بقسم الرقابة الداخلية بمكتب درنة، وإحالتها لجهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية ذات الاختصاص؛ من اجل فتح باب التحقيق فى هذة «المخالفة الخطيرة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا