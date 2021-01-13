السويحلي لـ البعثة الأممية: من يعانون الحياة يوميًا لا يستطيعون تحمل ترف انتظار توزيع الغنيمة

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي على ترحيب البعثة الأممية باجتماع البريقة لتوحيد الميزانية الوطنية.

السويحلي أكد في تدوينة له بصفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن الليبيين ينتظرون قرارات فورية بشأن علاوة العائلة وزيادة الدخول الضعيفة والتقاعد والأساسي ومن في حكمهما، والتي تشمل الجميع أينما كانوا، بصرف النظر عن جهة إصدارها.

وأضاف السويحلي بالقول: “من يعانون الحياة يوميًا لا يستطيعون تحمل ترف الانتظار حتى تُوزع الغنيمة ‏(تشكيل سلطة تنفيذية جديدة) مع تفهمي لحساسية موقف البعثة!”.

هذا وكانت البعثة الأممية قد رحبت في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه بالاجتماع الذي عُقد الثلاثاء بين وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بو مطاري ونظيره في الحكومة المؤقتة امراجع غيث في البريقة، لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية