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نورلاند لأعضاء استشارية الحوار: أمامكم فرصة لن تدوم إلى الأبد لتحقيق التغيير

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمنى السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند التوفيق لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في اجتماعهم المرتقب هذا الأسبوع في جنيف.

نورلاند أشار في تغريدات له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذا الاجتماع يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية، وأن أعضاء اللجنة لديهم القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية.

وأضاف نورلاند أن أمام أعضاء اللجنة الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام، فضلًا عن امتلاكهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير، فيما لن تدوم هذه الفرصة للأبد.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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