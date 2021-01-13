سيالة يختتم اجتماع البريقة بإعلان تشكيل لجنة موحدة لبناء الميزانية

ليبيا – أعلن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي محمد الطاهر سيالة ختام أعمال اجتماع البريقة المكرس لتوحيد الميزانية الوطنية.

سيالة وصف خلال كلمته الختامية المصورة التي تابعتها صحيفة المرصد الاجتماع الذي شهد مشاركة ممثلين عن وزارتي المالية بالوفاق والمؤقتة والمصرف المركزي في العاصمة طرابلس والبيضاء بالمهم والقيم، واللبنة الثانية التي تلت اللبنة الأولى المتمثلة بتوحيد سعر صرف الدينار.

وكشف سيالة عن الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لما تم التوافق عليه بشأن عملية التوحيد الخاصة بالميزانية الوطنية لعام 2021، وتولي مهام البناء الكامل لها في إطار الموارد المالية المحتملة لهذه السنة، مثمنًا في ذات الوقت دور المصرف المركزي بالخصوص.

وأثنى سيالة على الجهود المبذولة في المسارات الحوارية السياسية والعسكرية المتمثلة بلجنة “5+5″، لتشكل مع لجنة إعداد الميزانية جهدًا مشتركًا يصب في إطار تحقيق آمال الشعب الليبي المتأمل خيرًا في تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية