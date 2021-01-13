تقرير أميركي: إقبال جيد للمشاركة بانتخابات المجالس البلدية بشرق ليبيا

ليبيا- سلط تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” ‏الأميركية الضوء على العملية الانتخابية البلدية في مناطق شرق ليبيا التي أعقبت نظيرتها في الغرب.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه الانتخابات تمت بإشراف مباشر من سلطات الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب فيما جرت في وقت سابق عملية الاقتراع في غرب ليبيا بدعم ومراقبة من قبل السلطات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه.

وأضاف التقرير أن الانتخابات بدأت يوم الإثنين الماضي حيث أدلى الناخبون في مدن جالو وأوجلة وإجخرة بمديرية الواحات بأصواتهم لاختيار عشرات المرشحين من بينهم أربع نساء و4 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة في وقت جعلت السلطات المختصة يوم الاقتراع عطلة رسمية لتسهيل الأمر.

ونقل التقرير عن مدير مركز اقتراع بمدرسة خالد بن الوليد عز الدين العوكلي تأكيده أن نسبة الإقبال كانت جيدة في دائرته حيث حضر 1695 ناخبا فيما أشار التقرير إلى أن المؤهلين للاشتراك في انتخابات المجالس البلدية على مستوى ليبيا هم أكثر من 600 ألف ناخب.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية