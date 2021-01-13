محلل سياسي نيجيري: نظام العقيد القذافي القوي نجح سابقًا في منع الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

ليبيا- أرجع المحلل السياسي النيجيري “بولا أولاجوان” تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية لغياب نظام الدولة الحقيقي في ليبيا إبان عهد العقيد الراحل القذافي.

“أولاجوان” أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الكنيسة المعمدانية المستقلة تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن طريق ليبيا – النيجر بات بؤرة لتهريب كل شيء، ومن بين ذلك البشر؛ لأن النظام القوي الذي كان يحكم الأراضي الليبية والمتمثل بالعقيد الراحل القذافي قد انتهى في العام 2011.

وأضاف “أولاجوان” أن نهاية هذا النظام فتح الطريق المغلقة منذ فترة طويلة بشكل مفاجئ، حيث أصبحت مدينة “أغاديس” النيجرية عاصمة للتهريب، مبينًا أن الاتفاقات الأوروبية مع زعماء المجاميع المسلحة في ليبيا قاد لانخفاض عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عبر سواحل ليبيا.

واختتم “أولاجوان” تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقات قادت إلى تحول ليبيا لسوق لبيع العبيد الأفارقة وتجارة الأعضاء البشرية وزجهم في أعمال مسلحة.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية