ليبيا الان

«العبود»: تقاطع المصالح هو سبب الخلاف بين باشاغا والنمروش

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استعرض الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد عبدالله العبود، بدايات الخلاف بين فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، وصلاح الدين النمروش، وزير دفاع نفس الحكومة، مشيرا إلى أن هناك تقاطع للمصالح بينهما.

وقال العبود في مداخلة تلفزيونية، عبر قناة «العربية الحدث»: “تقاطع المصالح بين باشاغا والنمروش يتلخص في رغبة كل منهما في السيطرة وبسط النفوذ منذ فترة طويلة”.

وأضاف “انعكس الصراع بين السراج وباشاغا على حركة التمرد التي وقعت خلال الفترة الماضية، وحركة المطالبات الشعبية بتحسين الوضع المعيشي التي اتهم باشاغا بأنه ركب هذه الموجة، في إطار زيادة رصيده الشعبي”.

وتابع “انتقل هذا الصراع، إلى صراع بين أجنحة حكومة الوفاق، وأصبحت بين باشاغا من جهة والنمروش من جهة أخرى، فالأول يحاول تسويق نفسه كرئيس للحكومة المقبلة وصاحب مشروع تفكيك المليشيات وكان واضحا في ذلك خلال اجتماعه مع فريق الخبراء الأمريكيين في اجتماعه معهم قبل 3 أشهر”.

واستطرد “الخلاف بدأ بين باشاغا والنمروش، من خلال الصراع بين المليشيات، فهناك مجموعات مسلحة من مصراتة والزاوية، وهناك مجموعات أخرى طرابلسية، بدأ واضحا بعد عودة هيثم التاجوري أنها تذهب في تحالف مع مجموعات الزاوية، في أي مواجهة محتملة مع مليشيات مصراتة المدعومة من فتحي باشاغا”.

واستكمل “دخل على خط المواجهة تيار «الإسلام السياسي»، وبدا واضحا أنه يوجه انتقادات لفائز السراج، وتزعمهم حزب العدالة والبناء التابع للإخوان، وطالبوه بضرورة مغادرة المشهد، وبأن حكومته فشلت، واتضح أن هذه الانتقادات تصب في صالح صراع آخر بين توجهين، الأول يدعو إلى تغيير المجلس الرئاسي، وفق معادلة الرئيس والنائبين وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، والآخر خلال الحار السياسي المدعوم من الأمم المتحدة يدعو إلى استمرار المجلس الرئاسي مع تصغيره”.

الوسوم

المليشيات النمروش باشاغا حكومة الوفاق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نعم كل المصائب في ليبيا يقف وراءها حزب النذاله والبلاء فهذا الحزب الشيطاني لا يعرف عداله ولا يعرف بناء (ولو كان بوزيد عمار راه عمر سواني بلاده ومدام بوزيد دمار علي الله تبقي حماده) فلو هذا الحزب فيه فائده راه افاد الشعوب التي ظهر فيها قبلنا كمصر والسودان حزب يحرك عصابات الجريمه المنظمه في الغرب الليبي او ما درج علي تسميته مليشيات السراج تاره وبقوات بركات الحطب تاره او بمليشيات الثوار تارتاً آخري فمن يومها تشهد تجمعاتهم أختلاف وعدم تجانس ولكنها حينما داهمها خطر اقتحام جيش المشير للغرب الليبي اتحدت مؤقتا مؤجله كل خلاف وأقتربت من بعضها أكثر عندما زحف الجيش تجاه طرابلس لتحريرها من شراذم الارهابيين المواليين اداعش وللقاعده واذا بالمختلفين والغير متجانسين بالأمس قد ووحدوا صفوفهم في مواجهة الجيش وتناسوا خلافاتهم مؤقتا وعندما قامت عصابات الجريمه المنظمه او بما يعرف ببركات الحطب او مليشيات السراج او كتائب الثوار ببيع أجزاء من الوطن الليبي لتركيا لتنشئ عليها قواعد عسكريه رفض احرار وشرفاء ليبيا ان تباع طرابلس ومصراته او تستآجر للغزاة من قبل ناس ليبيين لا يملكون الحق في بيع شبر واحد من ليبيا ناس تافهين عديمي الشرف والمروءه وكل همهم هو الحصول في ظل الاستعمار الجديد علي مناصب ووظائف ولا تهمهم سياده الوطن واصبح الوضع متأزم بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير وقوات الجريمه المنظمه المدعومين بمرتزقه سوريين احضرتهم تركيا لاسناد عصابات تهريب البشر والوقود وأعني بهم عصابات السطو المسلح علي المصارف في غرب البلاد فتدخل العالم وتعهد للجيش بأن العالم سيتكفل بأخراج تركيا وتفكيك عصابات الجريمه المنظمه ولكن علي مراحل والخطه كالتالي ينسحب الجيش الوطني الليبي الي خارج حدود طرابلس وترك تصحيح المسار وانهاء الفوضي العارمه التي احدثتها سطوة المليشيات في غرب البلاد بمعالجات أمميه ستصفي في النهايه علي تفكيك العصابات واخراج تركيا من ليبيا ولكن الموضوع يحتاج الي زمن فأنسحب الجيش نزولا عند رغبة العالم ومطالبتهم له بالأنسحاب

    رد