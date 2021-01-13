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سُبل السلام: ضبط 30 مهاجرا غرب تازربو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربو والتابعة لكتيبة “سُبل السلام” الكُفــرة، بضبط عـدد من الاليات نوع تويوتا تندرة يوجد على متنهن عدد 30 مهاجـر غير شرعي غرب مدينة تازربو.

وأوضحت الكتيبة، أن المهاجرين يحملـون الجنسية السودانية والتشادية وتم احضارهم على الفور إلى مدينة الكُفــرة وتم تسليمهم إلى مركـز الايـواء والترحيل بالكُفــرة ليتم ترحيلهم إلى دولهـم. خلال الايام القادمة، بالإضافة إلى ضبط الالية نوع كنتر سائقها أجنبي يوجد على متنها بضائع مهربة وبها جرار زراعي كان سيتم تهريبه إلى إحدى دول الجـوار. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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