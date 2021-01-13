“غوتيريش” يُحدّد الخطوات الضرورية لوقف إطلاق النار الدائم

حدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حزمةً من الخطوات، التي وصفها بـ”الضرورية”؛ من أجل التوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية مُستقبلاً.

واعتبر “غوتيريش”، في تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن التطورات الليبية، أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يحتاج إلى أن يكون مقبولاً من جميع الأطراف والليبيين، مُضيفًا أنه يجب على كل الدول الأعضاء أن تتقيّد تقيدُا تامُا بحظر توريد الأسلحة وبكل القرارات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن.

وأكد “غويتريش”، في تقريره، على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والعملياتية الملائمة؛ لنشر آلية رصد وقف النار وترتيبات أمنية جديدة، وشاملة في كل أنحاء ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية