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“غوتيريش” يُحدّد الخطوات الضرورية لوقف إطلاق النار الدائم

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حزمةً من الخطوات، التي وصفها بـ”الضرورية”؛ من أجل التوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية مُستقبلاً.

واعتبر “غوتيريش”، في تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن التطورات الليبية، أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يحتاج إلى أن يكون مقبولاً من جميع الأطراف والليبيين، مُضيفًا أنه يجب على كل الدول الأعضاء أن تتقيّد تقيدُا تامُا بحظر توريد الأسلحة وبكل القرارات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن.

وأكد “غويتريش”، في تقريره، على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والعملياتية الملائمة؛ لنشر آلية رصد وقف النار وترتيبات أمنية جديدة، وشاملة في كل أنحاء ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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