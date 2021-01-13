بعد انتشارها.. حملة موسعة لإزالة هياكل السيارات المتهالكة ببنغازي

شنت وحدة متابعة النظافة التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، حملة لإزالة هياكل السيارات المتهالكة، أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الحرس البلدي في بنغازي، فإن انطلاق الحملة كان من الساحة المقابلة للمصرف التجاري رأس اعبيده، وجرى نقل كافة الهياكل إلى مكب النفايات العمومي فنفوذه.

وتابع البيان: أن هذا العمل سيتواصل حتى إزالة كل هذه الهياكل المتهالكة والتي تشكل مظهرا غير حضاري داخل مدينة بنغازي، وما تسببه من استغلال رصيف عام واستغلال الساحات والمساحات الخضراء.

وجاءت هذه الحملة بعد انتشار السيارات المتهالكة وتقديم المواطنين العديد من الشكاوى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24