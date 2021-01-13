الأرصاد: طقس غائم وأمطار متفرقة على أغلب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء بقاء الطقس باردًا ومتقلبًا ومصحوبًا برياح نشطة على أغلب مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير سرت-سهل الجفارة والجبل الغربي سيبقى غائمًا جزئيًا إلى كليًا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت، بينما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقد تتجاوز سرعتها (50) كم في الساعة خاصة على المناطق الساحلية.

أما درجات الحرارة القصوى، فستظل ما بين (16-19) مئوية وما بين (10-13) مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات إلى مراده، فالطقس يشهد سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح، شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى في نهار اليوم ما بين (16-20) مئوية ولا تتجاوز (14) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما الطقس في الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، فالطقس، غائمًا جزئيًا، والرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فستبقى ما بين (17-21) مئوية.

وفي الكفرة، السرير وتازربو، فالطقس غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، فستظل ما بين (21-23) مئوية.

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