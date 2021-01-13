بنغازي البحري يستقبل عدد من السفن المحملة بالبضائع المختلفة

وصلت إلى أرصفة ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (أسبرينزا) الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 218 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، أن السفينة (إتلانتك سلڤر) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية رست بالميناء وعلى متنها عدد 127 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة (لونا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 51 حاوية بضائع عامة، والسفينة (ليدى بشرى) الوكيل الملاحي شركة الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3112 طن من مادة الرخام.