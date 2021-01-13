عمران: اللجنة القانونية منقسمة ولم تتمكن من التوافق على مقترح محدد بخصوص القاعدة الدستورية

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران إن المهام الموكلة للجنة القانونية هي تقديم مقترحات للجنة الدستورية للمساعدة فقط في تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية.

عمران أشارت في حديثها لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن أعضاء اللجنة القانونية منقسمون، ولم يتمكنوا من التوافق على مقترح محدد، بل تم تقديم مقترحات فردية أو جماعية بخصوص القاعدة الدستورية، يتمحور أغلبها حول الاستفتاء على مشروع الدستور أو اعتماده.

وبحسب عمران، فإنه من المفترض تقديم مقترحات اللجنة القانونية حال التوافق عليها إلى الجنة الدستورية لمساعدتها في التوافق.

وأكدت على أنه من المزمع أن تلتقي اللجنة الدستورية المشكلة من 15 عضوًا من النواب و15 من مجلس الدولة الاستشاري في الفترة المقبلة بالقاهرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية