وزير الصحة يطالب العاملين بالقطاع بعدم التصرف في معدات مراكز العزل السريري لأي سبب

ليبيا – طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمديرين العاملين بالمراكز الطبية والجهات التابعة، ورؤساء مراكز العزل السريري بالبلديات، وكل العاملين في المستشفيات، بتنظيم وجرد كل ما يسلم إليهم من أجهزة ومعدات طبية، خاصة في مراكز العزل السريري.

وزير الصحة أكد في خطابه وفقًا المكتب الإعلامي التابع للوزارة ضرورة المحافظة على المعدات الطبية وعدم المساس بها أو التصرف فيها لأي سبب من الأسباب، إلا بعد الموافقة من قبل الوزارة أو ممن تم تخويله.

وأضاف: “من يثبت عكس ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية، وللأهمية يطلب التقييد والتنفيذ”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية