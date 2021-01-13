معزب: هناك شبه إجماع بين أعضاء اللجنة القانونية حول صعوبة طرح مشروع الدستور

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن اللجنة القانونية عقدت اجتماعًا طرحت فيه عدة مقترحات بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات.

معزب أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن هناك شبه إجماع بين أعضاء اللجنة حول صعوبة طرح مشروع الدستور الذي أعدته هيئة صياغة الدستور، لوجود إشكالات إجرائية في نصوص المسوّدة المقدمة.

وأضاف أن الأغلبية تتجه نحو إجراء انتخابات على أساس القاعدة الدستورية، على أن يتم معالجة الدستور خلال المرحلة التمهيدية، وفي ذات السياق ستلتقي اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الدولة مع نظيرتها من مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة في القاهرة لبحث الخطوات الممكنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية