شركة الكهرباء: تركيب محطة جاهزة في منطقة الرملة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، أنه تم تركيب محطة جاهزة سعة 500 ك.ف باسم جمعة دياب بمنطقة الرملة.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عملية التركيب تمت بمجهودات فنيي ومهندسي دائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم وضع خطة إصلاح وتشمل برامج الصيانة والتطوير لوحدات الإنتاج، وتفعيل المشروعات المتعاقد على تنفيذها في السابق، وصيانة منظومات النقل والتوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية من أجل خفض ساعات الانقطاع، والتأكيد على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه.

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