الاجتماع الدوري السنوي الأول لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية

عُقد أمس الثلاثاء الاجتماع الدوري السنوي الأول لوزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية “المؤقتة” في مدينة البيضاء بقاعة البرلمان.

وافتتح الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، وعقب ذلك شرع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج في شرح موجز لأهم الأنشطة التي تناولتها الوزارة خلال سنة (2020م) تبعه عرض مرئي متضمن للتقرير السنوي لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال سنة (2020م).

كما أستعرض مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بالوزارة أهم النقاط والأنشطة التي تمت خلال عام (2020م) من خلال عرض شامل لكافة الصعوبات وتقديم الحلول والمقترحات من قبلهم لحل هذه الإشكاليات، وتم فتح باب النقاش مع الوزير للوصول إلى نتائج فعالة لتنفيذ برنامج عمل الوزارة للعام (2021م)، وإعداد أهم الأعمال والأنشطة والتحركات التي تعتزم وزارة الخارجية والتعاون الدولي العمل عليها عام (2021م)، كما تم الاتفاق بأن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري ومستمر، لتعزيز مفهوم الانتماء المؤسسي والعمل الجماعي للوزارة.