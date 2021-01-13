بالتفصيل.. تعرف على عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة والشفاء في ليبيا اليوم 13 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (301) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3662) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (209) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (76) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (189) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (91) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (4) عينات

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (26) عينة

9.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (142) عينة

10.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (83) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة

12.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (91) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (60) عينة

15.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (269) عينة

16.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (18) عينة

17.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (86) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

عدد ( 3022 ) عينة سالبة

عدد (640) عينة موجبة ( 455 جديدة + 185 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 216 حالة جديدة

عدد 71 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 47 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

4.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

5.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

8.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 5 حالة جديدة

11.زليتن

عدد 27 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

12.مسلاته

عدد 2 حالة مخالطة

13.السواني بن ادم

عدد 6 حالة جديدة

14.جنزور

عدد 7 حالة جديدة

15.سوق الخميس امسيحل

عدد 10 حالة مخالطة

16.الجفارة

عدد 10 حالة جديدة

17.سبها

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

19.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

20.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

21.أم الأرانب

عدد 1 حالة مخالطة

22.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

23.قصر الأخيار

عدد 5 حالة جديدة

24.اجدابيا

عدد 7 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

25.السائح

عدد 2 حالة جديدة

26.وازن

عدد 1 حالة جديدة

27.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

28.الزهراء

عدد 18 حالة جديدة

29.الزاوية المركز

عدد 30 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

30.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

31.قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

32.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

33.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

34.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

35.رقدالين

عدد 6 حالة جديدة

36.خليج السدرة

عدد 2 حالة جديدة

37.الماية

عدد 34 حالة جديدة

38.الزنتان

عدد 8 حالة مخالطة

39.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة مخالطة

40.غريان

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1082 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 902 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في وازن

3.عدد 4 حالات في خليج السدرة

4.عدد 3 حالات في اجدابيا

5.عدد 38 حالة في مصراته

6.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

7.عدد 12 حالة في سوق الخميس امسيحل

8.عدد 2 حالة في الكفرة

9.عدد 10 حالات في سبها

10.عدد 22 حالة في الزنتان

11.عدد 9 حالات في السبيعة

12.عدد 12 حالة في زليتن

13.عدد 12 حالة في صبراته

14.عدد 15 حالة في الزاوية المركز

15.عدد 39 حالة في زلطن

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في مصراته

2.عدد 2 حالة في الجميل

3.عدد 1 حالة في صبراته

4.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

5.عدد 1 حالة في السائح

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 106670

2.الحالات النشطة : 21730

3.المتعافين : 83311

4.الوفيات : 1629

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