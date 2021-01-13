الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 7 حالات وفاة و 640 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1082 حالة للشفاء

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم

(3662) عينة موزعة على المختبرات، وبعد الفحص تبين سلبية ( 3022 ) عينة و إيجابية (640) عينة منهم ( 455 ) حالة جديدة و (185) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي حالات الإصابة في ليبيا بلغ 106670 حالة مبينًا أن إجمالي الوفيات بلغ 1629 حالة.

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