مراجع غيث: غير صحيح الاتفاق على أن تكون ميزانية «2021» 82 مليار دينار 

نفى مراجع غيث، وزير المالية بالحكومة الليبية، الأخبار المتداولة حول الاتفاق على أن تكون قيمة ميزانية «عام 2021» 82 مليار دينار .

وأكد «غيث» في تصريح صحفي، أن “هذا غير صحيح ولم يتم تداول أي رقم لأن اللجنة المالية الموحدة التي تعد مشروع الميزانية لم تجتمع”، مردفًا؛ “حتى ولو حددت الرقم لا يمكن اعتباره النهائي إلا بعد اعتماده”.

وكان قد انطلق أمس الثلاثاء، اجتماع سياسي موسع بين حكومتي الوفاق والحكومة الليبية لتوحيد السياسات الاقتصادية ومنها ميزانية الدولة والمقاصة المصرفية، في قاعة خليج سرت بمدينة البريقة.

وشارك في الاجتماع فرج بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق، وعلي الحبري محافظ مركزي البيضاء، ومراجع غيث وزير المالية بالحكومة الليبية، كما يشارك وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وفي سياق متصل، وصف وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، خلال كلمته الختامية في اجتماع البريقة المكرس لتوحيد الميزانية الوطنية؛ إن “الاجتماع الذي شهد مشاركة ممثلين عن وزارتي المالية بالوفاق والمؤقتة والمصرف المركزي في العاصمة طرابلس والبيضاء بالمهم والقيم، واللبنة الثانية التي تلت اللبنة الأولى المتمثلة بتوحيد سعر صرف الدينار.

كما كشف عن الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لما تم التوافق عليه بشأن عملية التوحيد الخاصة بالميزانية الوطنية لعام 2021، وتولي مهام البناء الكامل لها في إطار الموارد المالية المحتملة لهذه السنة، مثمنًا في ذات الوقت دور المصرف المركزي بالخصوص.

وأثنى «سيالة» على الجهود المبذولة في المسارات الحوارية السياسية والعسكرية المتمثلة بلجنة “5+5″، لتشكل مع لجنة إعداد الميزانية جهدًا مشتركًا يصب في إطار تحقيق آمال الشعب الليبي المتأمل خيرًا في تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري.