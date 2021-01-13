النمروش: لاعلاقة لوزارة الداخلية بقوات “بركان الغضب”

أكد وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح النمروش، أن عمل وزارة الداخلية لا علاقة له بوزارة الدفاع وقوات بركان الغضب، مؤكدا أن القوات المساندة سيتم دمجها بالطرق المناسبة.

وجاءت تصريحات النمروش خلال اجتماع له مع ورئيس الأركان العامة للوفاق الفريق محمد الحداد، بقادة وآٔمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى.

واتفق الحاضرون خلال الاجتماع، على وضع ميثاق شرف، يوقعه جميع القادة، ويقضي بعدم اصطدام الكتائب والقوات بعضها بالبعض الآخر مهما كان السبب وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع يتم من خلالها التواصل مع المجلس الرئاسي لضمان عدم حصول صدام بين قوات الداخلية والدفاع.

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