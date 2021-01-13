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النمروش: لاعلاقة لوزارة الداخلية بقوات “بركان الغضب”

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح النمروش، أن عمل وزارة الداخلية لا علاقة له بوزارة الدفاع وقوات بركان الغضب، مؤكدا أن القوات المساندة سيتم دمجها بالطرق المناسبة.

وجاءت تصريحات النمروش خلال اجتماع له مع ورئيس الأركان العامة للوفاق الفريق محمد الحداد، بقادة وآٔمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى.

واتفق الحاضرون خلال الاجتماع، على وضع ميثاق شرف، يوقعه جميع القادة، ويقضي بعدم اصطدام الكتائب والقوات بعضها بالبعض الآخر مهما كان السبب وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع يتم من خلالها التواصل مع المجلس الرئاسي لضمان عدم حصول صدام بين قوات الداخلية والدفاع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نمروش فنكوش افعى امام فتحى باشاغا الذى سبق ان اصطاد افعى البيدجا من مليشيات الزاوية رغم انفه وهو الاقوى منه ويستقوى بقوى متنوعة اما النمروش فيستقوى بالاتراك وهو متناك لم يتعلم الدرس ان اردوغان سيقدمه قربان من اجل مصلحته وهو يعرف ان الجيش الوطنى يسيطر على الثروة النفطية وبعيدة عن شنب اردوغان رغم انف الجرذان الذين يستغلهم للضغط على الجيش لتقديم تنازلات ولو طلبوا النمروش فى شيكاره فلا مانع فلن يكون اقوى من البشير فى السودان احقر منه واهدى جزبرة سواكن للسلطان ولم يشفع له ذلك

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