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“النمروش”: لا علاقة لوزارة الداخلية بقوات “بركان الغضب”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع المفوّض في حكومة “الوفاق”، صلاح النمروش، أن عمل وزارة الداخلية لا علاقة له بوزارة الدفاع وقوات “بركان الغضب”، مؤكدًا أن القوات المُساندة سيتم دمجها بالطرق المناسبة.

وجاءت تصريحات “النمروش”، خلال اجتماع له مع رئيس الأركان العامة لـ”الوفاق”، الفريق محمد الحداد، بقادة وآمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى.

واتفق الحاضرون، خلال الاجتماع، على وضع ميثاق شرف، يُوقّعه جميع القادة، ويقضي بعدم اصطدام الكتائب والقوات بعضها بالبعض الآخر، مهما كان السبب، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع، يتم من خلالها التواصل مع المجلس الرئاسي؛ لضمان عدم حصول صدام بين قوات الداخلية والدفاع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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