تكتل فزّان النيابي يُطالب بـ”عدم التهميش”

طالب “تكتل فزّان”، النيابي، حكومتيْ “الوفاق” و”الليبية”، بممثلين عن فزّان في وضع الميزانية الموحدة في البلديات، مُعتبرًا، في الوقت نفسه، أن الثقة انعدمت في الحكومتيْن، خلال السنوات الماضية.

ورحّب التكتل، في بيان له، بنتائج اجتماع البريقة بين الحكومتيْن، بشأن الميزانية وتوحيدها، والذي جمع بين وزيريْ المالية في حكومتيْ “الوفاق” و”الليبية”؛ داعيًا إلى عدم إقصاء فزّان وهضم حقوقها من باب التنمية.

يًشار إلى أن وزير المالية في حكومة “الوفاق” فرج بومطاري، التقى وكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية امراجع غيث، في اجتماع هو الأول منذ الانقسام السياسي قبل سبع سنوات؛ بحثا فيه إمكانية إعداد ميزانية موحدة في الفترة المقبلة؛ استعدادًا لعرضها واعتمادها من قبل حكومة الوحدة الوطنية مستقبلاً.

وتطرق وفدا حكومتيْ “الوفاق” و”الليبية”، خلال الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء في مدينة البريقة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي علي الحبري، ونائب المحافظ، إلى الملف الاقتصادي والمالي للدولة؛ لتعزيز السياسات النقدية والتجارية والمالية.

وتم الاتفاق على تحديد شكل وحجم الإنفاق في الحكومتيْن إلى جانب اتفاقهما على إعداد ميزانية مُوحّدة.

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