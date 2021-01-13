جان علم لـ ليبيا 24: اجتماعات اللجنة الاستشارية تنطلق اليوم في جنيف

أكد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم، اليوم الأربعاء أن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستعقد أولى اجتماعاتها في جنيف المنعقدة على مدى 3 أيام.

وأشار جان علم، في تصريح خاص لليبيا 24 أن اللجنة، المكونة من 18 عضوًا، ستناقش القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، والمتعلقة أساسًا بآليات اختيار القيادة السياسية الجديدة بليبيا.

وكان جان علم قد أكد أمس أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي ستجتمع في جنيف ولمدة ثلاثة ايام

وأفاد جان علم، خلال اتصال مع ” ليبيا 24″، بأن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي ستعقد اجتماعاً مباشراً في قصر الأمم في جنيف، بسويسرا لاستكمال أعمالها

وذكر جان علم، أنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، ومهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وشدد جان علم على أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 يبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

ويمثّل أعضاء اللجنة الـ 18 تنوعاً جغرافياً وسياسياّ واسع النطاق وتضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

ويبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز

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