ليبيا الان

مجلس الدولة يبحث مستجدات الحوار ومساراته المختلفة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد بمقر مجلس الدولة الاجتماع الثاني للجنة المسار الدستور برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس صفوان المسوري.

وافتتح صفوان، الاجتماع بالحديث عن مستجدات الحوار ومساراته المختلفة، وعن حرص المجلس ودوره في إنجاح كل هذه المسارات.

كما تناول الاجتماع مقترحات وآليات لعمل اللجنة، انطلاقاً من الخطوط العريضة التي يتبناها المجلس، وأهمها حق الليبيين الأصيل في قول كلمتهم في مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخَبة.

يشار إلى أن لجنة مشروع الدستور بمجلس الدولة متكونة من خمسة عشر عضواً، ثلاثة عشر منهم كممثلين عن الدوائر، واثنين كممثلين عن المكونات والمرأة، وتم تشكيلها عن طريق الانتخاب في الجلسة رقم (56)، بتاريخ 3 يناير 2021، وذلك لتمثيل المجلس في مسار الحوار الدستوري.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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