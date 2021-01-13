الوطني للأرصاد يحذر الصيادين من هبوب رياح نشطة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، و ارتفاع الموج سيتراوح بين 3 و4 أمتار.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون به السماء مغطاء كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت و الرياح شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 عقدة و البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4 أمتار، و درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية متوسطة، تكون رديئة على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به فرصة سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل، قد يصحبها خلايا رعدية، و الرياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 15 و25 عقدة، و البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و3.25 متر، و درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية متوسطة، تكون رديئة على الساحل من الخليج إلى شحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24