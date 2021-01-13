الحرس البلدي درنة يحذر من خطورة التخلص الخاطئ من أدوية «الصرع» التالفة

ضبط جهاز الحرس البلدي فرع درنة كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية «الصرع» منتهية الصلاحية.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في بيان أنه عثر على تلك الكميات في مجمع للنفايات داخل المدينة.

وحذر المركز من التخلص من الأدوية بهذا الشكل، ما يمثل «خطورة بالغة» على حياة المواطنين، خصوصا الأطفال، الذين لا يعلمون مدى خطورة تلك الأدوية.

ولفت المركز إلى إعداد تقارير مفصلة من قبل المفتشين بقسم الرقابة الداخلية بمكتب درنة، وإحالتها لجهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية ذات الاختصاص؛ من اجل فتح باب التحقيق في هذه «المخالفة الخطيرة».

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