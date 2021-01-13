النمروش يتخذ خطوة استباقية لـ”صيد الافاعي”.. ويوضح موقف الدفاع من “الداخلية” و”بركان الغضب”

أوضح وزير الدفاع المفوّض في حكومة “الوفاق”، صلاح النمروش، موقف وزارته من وزارة الداخلية وقوات “بركان الغضب”، مشيراً إلى أن عمل وزارة الداخلية لا علاقة له بوزارة الدفاع وقوات “بركان الغضب”، وأن القوات المُساندة سيتم دمجها بالطرق المناسبة.

وقال “النمروش”، في كلمة له خلال اجتماع له مع رئيس الأركان العامة لـ”الوفاق”، الفريق محمد الحداد، بقادة وآمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى.

واتفق الحاضرون، خلال الاجتماع، على وضع ميثاق شرف، يُوقّعه جميع القادة، ويقضي بعدم اصطدام الكتائب والقوات بعضها بالبعض الآخر، مهما كان السبب، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع، يتم من خلالها التواصل مع المجلس الرئاسي؛ لضمان عدم حصول صدام بين قوات الداخلية والدفاع.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الاتفاق يعد خطوة استبقية لعملية “صيد الافاعي” التي ينوي وزير الداخلية “فتحي باشاغا” بإطلاقها في المنطقة الغربية ضد عدد من المكونات، لتفادي الصدامات بين المكونات المسلحة في المنطقة الغربية وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة بالمنطقة على خلفية هذه العملية.

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