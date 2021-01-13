تفاصيل زيارة وفد النواب لمجلس الشيوخ الفرنسي

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والوفد الرسمي المرافق له عدد من المباحثات مع نظرائهم الفرنسيين بمجلس الشيوخ الفرنسي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقد التقى رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه بمكتبه بمقر المجلس، وقام صالح مع نظيره الفرنسي والوفد المرافق له بجولة داخل مقر مجلس الشيوخ تضمنت حضور جزء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفرنسي شهدت ترحيباً كبيراً بالوفد من أعضاء مجلس الشيوخ، كما تضمنت الجولة عدد من المرافق بمقر المجلس، كما قام رئيس مجلس النواب بتدوين كلمة بسجل الزوار عبر فيها عن “شكره وتقديره لمجلس الشيوخ الفرنسي لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما قدم شكره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجمهورية فرنسا لانشغاله بالشأن الليبي ودعمه للحل السياسي وصولاً إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة عن طريق الحوار ودعم وقف إطلاق النار والحفاظ على سيادة ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها”.

وبحسب المتحدث الرسمي، فقد أقيم لقاء موسع لرئيس مجلس النواب والوفد الرسمي المرافق له ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ونائبه وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، تباحث خلالها الجانبان الأوضاع في ليبيا على كافة الاصعدة كما تناول اللقاء التعاون الثنائي بين المجلس والتواصل المستمر على مستوى رئاستي المجلس واللجان النوعية بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.