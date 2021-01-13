عقيلة يبحث مع رئيس «الشيوخ» الفرنسي الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه الأوضاع في ليبيا والتعاون الثنائي بين الطرفين، والتواصل على مستوى رئاستي المجلس واللجان النوعية بما يخدم مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة عقيلة إلى مقر «الشيوخ» الفرنسي في باريس، حيث أجرى جولة تضمنت حضوره جزء من الجلسة العامة به، حسب بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وقدم عقيلة الشكرة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا على «إنشغاله بالشأن الليبي، ودعمه للحل السياسي وصولا إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة عن طريق الحوار، ودعم وقف إطلاق النار والحفاظ على سيادة ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا