أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بكلمة افتتاحية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وأوضحت البعثة، أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي تعقد اجتماعاً مباشراً هذا الأسبوع في قصر الأمم في جنيف، سويسرا، في الفترة من 13 إلى 16 يناير/ كانون الثاني 2021، لافتة إلى أنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وقالت البعثة، إن موعد الانتخابات الوطنية يبقى في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

ويمثّل أعضاء اللجنة الـ 18 تنوعاً جغرافياً وسياسياّ واسع النطاق وتضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.