قائمة “بشبابنا نبنيها” تفوز بالانتخابات البلدية في حي الأندلس

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فازت قائمة “بشبابنا نبنيها” بانتخاب المجلس البلدي حي الأندلس وفق النتائج المبدئية التي أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وتحصلت القائمة على عدد 1358 صوتا من بين 8074 من عدد المقترعين في الانتخابات.

وأكدت اللجنة المركزية أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 34 ألفا و298 ناخبا، فيما بلغ عدد المقترعين 8074 شخصا، بنسبة مشاركة بلغت 23،50 بالمئة.

وأظهرت نتائج الانتخابات فوز سالم رمضان سالم أبودية بعدد 1292 صوتا عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، ونزار سالم مسعود اللافي بعدد 892 صوتا، وفي فئة المرأة فازت زهرة الشيباني عبدالرحمن خملج بعدد 1084 صوتا، وسميرة سعيد بشير شداد بعدد 948 صوتا.