كتيبة سبل السلام تضبط 30 مهاجرا غرب تازربو

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربو التابعة لكتيبة “سُبل السلام” الكُفــرة أنها ضبطت عـددًا من الآليات نوع تويوتا تندرة وعلى متنهنا 30 مهاجـرا غير شرعي غرب مدينة تازربو .

وأوضحت الكتيبة أن المهاجرين يحملـون الجنسية السودانية والتشادية وتم إحضارهم على الفور إلى مدينة الكُفــرة وتسليمهم إلى مركـز الإيواء والترحيل ليتم ترحيلهم إلى دولهـم خلال الأيام القادمة.

كما ضبطت الكتيبة سيارة نقل نوع “كنتر” و سائقها الأجنبي وعلى متنها بضائع مهربة و جرار زراعي كان سيتم تهريبه إلى إحدى دول الجـوار.

يشار إلى أن عملية تهريب السيارات الليبية إلى السودان أثارت جدلا واسعا في الشارع السوداني إذ يكاد لا يخلو شارع من شوارع الخرطوم الرئيسة من عدد كبير من السيارات الليبية.

ويرجع سبب كثرة السيارات الليبية في السودان إلى نشاط مجموعات منظمة لتهريب السيارات من ليبيا بسبب رخص أسعارها مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي للسودان.

و قد احترفت هذه العصابات تهريبها بطرق متعددة فإما أن يكون ذلك عن طريق مسارات التهريب بعيدا عن أعين السلطات أو بتهريبها مجزأة بعد تفكيكها في ليبيا.