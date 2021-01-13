مكافحة كورونا بالمؤقتة تصدر تحديثًا بأعداد الإصابات في مراكز العزل التابعة لها

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة المؤقتة، الثلاثاء، تحديثًا لإجمالي أعداد الإصابات في مراكز العزل التابعة لها.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إجمالي عدد الإصابات في مراكز العزل التابعة لها بلغ 6897 حالة مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 785 حالة.

هذا وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106670 وإجمالي الوفيات إلى 1629 حالة.

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