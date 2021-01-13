ديوان المحاسبة بالبيضاء يبحث عن «سبل قانونية» لتدشين مركز نفطي للصيانة ببنغازي

بحث رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء الدكتور عمر عبد ربه صالح، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الموقتة، إيجاد السبل القانونية للموافقة على إجراءات تعاقد المؤسسة على عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي.

وبحسب بيان للديوان اليوم، بحث الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الديوان تذليل «المعضلات والمعوقات» التي تصادف المصادقة على إجراءات المشروع.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة دراسة العقود المسبقة بديوان المحاسبة، وعدد من مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا