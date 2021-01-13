“غوتيريش” يدرس ترشيح “يان كوبيش” لرئاسة البعثة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف مصدر بمجلس الأمن الدولي أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدرس ترشيح المنسق الأممي المعني بلبنان، “يان كوبيش”، لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ذلك المنصب الشاغر منذ شهر مارس الماضي بعد استقالة المبعوث السابق غسان سلامة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن الأمين العام يدرس ترشيح السلوفاكي كوبيش لمنصب المبعوث الخاص المعني بليبيا، لكنه لم يقترحه رسميًا بعد، على مجلس الأمن للمصادقة عليه.

وولد كوبيش عام 1952م، وحصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية، وعمل في وقت سابق مديرا لمركز منع الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وعمل في وزارة الشؤون الخارجية في تشيكوسلوفاكيا السابقة من 1976م إلى 1992م، قبل عمله في وزارة الخارجية في سلوفاكيا، وشغل منصب الممثل الدائم لسلوفاكيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في عام 1993م.

وشغل منصب أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999م إلى 2005م، وتقلد منصب رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من 2007م إلى 2008م، وشغل منصب وزير خارجية سلوفاكيا من 2006م إلى 2009م، بالإضافة إلى منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011.

كما شغل كوبيش منصب الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان من 2011م إلى 2015م، بالإضافة إلى منصب الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق من 2015م إلى 2018م، وتم تعيينه في التاسع من يناير 2019م منسقا خاصا للأمين العام في لبنان.

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الأمن على ترشيح المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، البلغاري نيكولاي ملادينوف، لكنه رفض لاحقا من تولي رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا، وأنهى عمله في أجهزة الأمم المتحدة نهاية العام الماضي لأسباب عائلية.