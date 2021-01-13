البعثة الأممية: اجتماع اللجنة الاستشارية سيستمر حتى 16 يناير الجاري

أعلنت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا عن انطلاق، اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بكلمة افتتاحية من الممثلة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضحت البعثة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي ستعقد اجتماعاً مباشراً هذا الأسبوع في قصر الأمم في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2021.

وأشارت البعثة إلى أنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخراً، بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ولفتت البعثة إلى أن موعد الانتخابات الوطنية سيظل في 24 ديسمبر من2021 دون تغيير، مؤكدة أن أعضاء اللجنة الاستشارية الـ 18 يمثلون تنوعاً جغرافياً وسياسياّ واسع النطاق كما تضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

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