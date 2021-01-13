مراقبون: الميزانية الموحدة ضئيلة وتنذر بتقشف كبير

كشف عدد من المراقبين الاقتصادين أن الميزانية الموحدة للدولة ضئيلة وتنذر بحدوث تقشف في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المراقبون أن المواطنين كانوا يأملون أن توحيد ميزانية الدولة سيشكل خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين وحل الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها.

ومن جانبه قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، إن ميزانية الـ82 مليار دينار والتي تعادل بسعر الصرف الجديد 18 مليار دولار، هي أقل ميزانية في تاريخ ليبيا، خلال الـ40 سنة الماضية.

وأوضح الصغير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يجب أن تكون الميزانية أكبر من ذلك لأن الحكومة تشتري الدولار بأربعة ونصف دينار لتمويل الباب الرابع.

وكان وزيري المالية بالحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق غير المعتمدة عقدا اجتماعا ظهر الثلاثاء في مدينة البريقة النفطية مع محافظ المصرف المركزي في بنغازي وممثل عن البنك المركزي في طرابلس وممثل عن وزارة التخطيط وعدد من المسؤولين في الحكومتين لمناقشة سبل توحيد الميزانية العامة للدولة.

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