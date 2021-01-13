زلاف للنفط: تواصل العمل لوضع حقل ايراون على الانتاج

أعلنت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وصول السفينة MV-CLIPPER ARGINA إلى ميناء الخمس البحري.

وأوضحت الشركة، أن السفينة المذكورة قادمة من ميناء تيانجين في الصين حاملة على متنها شحنة خط الانابيب والتي سيتم استخدامها في نقل الخام من حقل إيراون التابع لشركة زلاف وربطه بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس، ويمتد طول هذا الخط الى حوالي 100 كيلومتر.

هذا ويعتبر حقل ايراون من أهم حقول الشركة ويقع في حوض مرزق شرق مدينة العوينات ويبعد عنها حوالي 50 كيلومتر.

والجدير بالذكر أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة هذا العام هي وضع حقل ايراون على الانتاج.